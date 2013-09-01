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С января петербуржцы получили штрафов на 295 млн за неправильную парковку во дворах
Сегодня, 13:21
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С января петербуржцы получили штрафов на 295 млн за неправильную парковку во дворах

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Нарушителей привлекли к административно ответственности на оснований данных, собранных сотрудниками ГАТИ Северной столицы.

С начала текущего года жители Северной столицы получили штрафов на 295 млн рублей за неправильную парковку во дворах. Всего за это время было совершено свыше 25 тыс. таких нарушений. Об этом сообщил глава СПб ГКУ "Управление по мониторгингу" Сергей Куканов в ходе пресс-конференции.

Нарушителей привлекли к административно ответственности на оснований данных, собранных сотрудниками ГАТИ Северной столицы.

Наибольшее количество нарушений совершено в части парковки на газонах и перекрытия автомобилями контейнерных площадок, а также парадных. Основная часть водителей получили штраф при парковке в густо населённых районах.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Петербурга

Теги: нарушения правил парковки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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