Штрафы за грязные и аварийные фасады зданий увеличены до 300 тысяч рублей

За прошлую неделю составлено 34 протокола.

В Петербурге вступили в силу новые штрафы за нарушение срока и порядка очистки фасадов нежилых домов. Как сообщает административно-техническая инспекция, собственники зданий будут платить за нарушение срока порядка и проведения капитального ремонта. Только за последнюю неделю специалисты ГАТИ составили 34 протокола.

С вступлением в силу изменений в закон Петербурга "Об административных правонарушениях" штраф для юридических лиц за нарушение срока и порядка осуществления капитального ремонта фасадов составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, за несвоевременную очистку и промывку фасадов – от 100 до 300 тысяч рублей. В числе штрафников оказался "Максидом", "Гэст Хауз" и "Витабанк". Штрафные санкции налагались за неисправные фасады нежилых зданий, а также за отсутствие табличек с указанием адресов.

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