Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз

На данный момент минимальный штраф составляет 500 рублей.

Штраф для молодых людей, которые пытаются отклониться от службы в армии, может значительно вырасти. Мера коснется тех, кто не сообщает в военкомат о смене места проживания или работы. Такое заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенент Евгений Бурдинский в эфире телеканала "Россия-24".

На данный момент вопрос о повышении штрафа стоит на повестке дня. Есть вероятность, что уклоняющимся призывникам придется заплатить в шесть раз больше, чем ранее. На данный момент минимальный штраф составляет 500 рублей.

По словам Бурдинского, число "уклонистов" в России постепенно снижается. Если в 2014 году их было 6 тыс. человек, то теперь 1,6 тыс.