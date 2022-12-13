В МЧС перечислили штрафы для дачников Ленобласти за разжигание костров на участках

Представители ведомства напомнили, что некоторые нарушения могут обернуться уголовной ответственностью.

Владельцы дачных участков в Петербурге и Ленобласти могут поплатиться внушительными штрафами , если будут разжигать костры на участках не по правилам. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Так, согласно предприятию от 1 марта, для сжигания травы дачники должны использовать металлическую емкость, которая должна стоять не менее, чем 7,5 м от построек. Кроме того, под запертом находятся костры на торфяных почвах, под хвойными деревьями, в дырявых ёмкостях, в ветреную погоду, а также во время действия особого противопожарного режима. Выжигание сухой прошлогодней травы и сухостоя на участке запрещено: эти действия караются штрафом в случае игнорирования предупреждения со стороны инспектора госпожнадзора.

Максимально за нарушение можно поплатиться 15 тыс. рублей в случае физлиц, 30 тыс. рублей в случае должностных лиц и 400 тыс. рублей – в случае юридических лиц. В период особого противопожарного режима размер административного наказания составит до 20 тыс. для граждан и до 800 тысяч для юрлиц. В случае, если станет причиной крупного ущерба или смерти человека, для дачника наступает уже уголовная ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что летом 2023 года первую работу получат 10 тыс. подростков в Ленобласти.

Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области