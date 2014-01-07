За неделю ГАТИ нашла нарушения на 12 млн рублей

Самые крупные штрафы составили 500 тыс. рублей.

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция начислила штрафы на сумму более 10,5 млн рублей за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самые крупные штрафы назначили за отсутствие безопасных проходов для пешеходов при проведении работ, неисполнение обязанностей по содержанию фасадов и нежилых домов и территорий.

Так, например, ООО "Синт" придется заплатить 500 тыс. рублей за то, что организация не провела ремонт и самовольно изменила фасады в доме 15М на улице Смолячкова.

ООО "МТЭР Санкт‑Петербург" также назначили штраф в 500 тыс. рублей. При проведении земляных работ у дома 19 на проспекте Кима там отсутствовал информационный щит. Более того, срок действия ордера ГАТИ уже истек.

Фото: Вконтакте / ГАТИ