Штормовое предупреждение на 3 дня объявлено в Ленобласти

Спасатели просят жителей 47 региона соблюдать меры безопасности.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие несколько дней. Информацию региональное ГУ МЧС передает со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" вечером в субботу

Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается с 15 по 17 августа – прогнозируются сильный ветер, грозы и ливни. Кроме того, до среды ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с, а также ливни с грозами.

В регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности.

Фото: Piter.tv