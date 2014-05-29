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Штормовое предупреждение на 3 дня объявлено в Ленобласти
Сегодня, 10:54
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Штормовое предупреждение на 3 дня объявлено в Ленобласти

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Спасатели просят жителей 47 региона соблюдать меры безопасности.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие несколько дней. Информацию региональное ГУ МЧС передает со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" вечером в субботу

Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается с 15 по 17 августа – прогнозируются сильный ветер, грозы и ливни. Кроме того, до среды ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с, а также ливни с грозами.

В регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, штормовое предупреждение
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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