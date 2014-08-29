Штормовое предупреждение из-за грозы объявлено в Ленобласти

Спасатели просят жителей 47 региона соблюдать меры безопасности.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие часы. Информацию региональное ГУ МЧС передает со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" накануне днем.

Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается с 09:00 до 12:00 часов 1 августа – прогнозируется гроза. Кроме того, местами ожидаются ливни, град, при грозах кратковременное усиление ветра порывами 15-20 м/с.

В регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности.

Фото: Piter.tv