Шоу военных оркестров в музее "Россия - Моя История"

А также выставка оживших скульптур, не имеющая аналогов в России.

В День Народного единства в музее "Россия - Моя История" пройдет фестиваль "Мы - великая страна". Одним из мероприятий праздничной программы станет шоу военных оркестров. Помимо музыки посетителей ждут мастер-классы и уникальная мультимедийная выставка-спектакль оживших скульптур. Современные компьютерные технологии соединятся с текстом, который основан на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков.

Значимые фигуры Российской империи будут разговаривать на провокационные темы - о политике и деньгах, материальных ценностях.

Хедлайнерами концерта станет барабанное шоу "Drum Time" и победитель международного фестиваля "Спасская башная" - оркестр военно-медицинской академии.

Место: Бассейная улица, 3

Вход свободный.

Фото: предоставлено организаторами