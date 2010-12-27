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Шоу военных оркестров в музее "Россия - Моя История"
Сегодня, 15:00
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nadezhda_sib

Шоу военных оркестров в музее "Россия - Моя История"

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А также выставка оживших скульптур, не имеющая аналогов в России.

В День Народного единства в музее "Россия - Моя История" пройдет фестиваль "Мы - великая страна". Одним из мероприятий праздничной программы станет шоу военных оркестров. Помимо музыки посетителей ждут мастер-классы и уникальная мультимедийная выставка-спектакль оживших скульптур. Современные компьютерные технологии соединятся с текстом, который основан на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков.

Значимые фигуры Российской империи будут разговаривать на провокационные темы - о политике и деньгах, материальных ценностях. 

Хедлайнерами концерта станет барабанное шоу "Drum Time" и победитель международного фестиваля "Спасская башная" - оркестр военно-медицинской академии. 

Место: Бассейная улица, 3

Вход свободный. 

Фото: предоставлено организаторами

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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