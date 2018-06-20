Шоу-спектакль "Мечты, меняющие мир"

Интерактивная познавательно-развлекательная постановка вдохновит маленьких зрителей примерами великих людей.

В каждом ребёнке живёт мечта и силы для её осуществления. В этом смогут убедить не только дети, но и взрослые на шоу, которое будет представлено в формате интерактивной лекции с прямыми включениями. В рамках шоу будет показано десять зрелищных опытов и экспериментов. Главными примерами для вдохновения станут истории людей, которые смогли не только осуществить мечту, но и тем самым сделать открытия, важные для всего человечества. Это Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев и многие другие.

Место: Дворец культуры имени И. И. Газа (пр. Стачек, д. 72)

Цена: от 750 до 2500 рублей

Возрастное ограничение: 4+

Фото: Мечты, меняющие мир — вдохновляющее семейное шоу/ ВК