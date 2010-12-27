Постоянные участники шоу "Импровизация" Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов за несколько лет существования шоу научились выдавать спонтанные и предельно остроумные шутки на любые темы.Концерты "Импровизации" проходят без какого-либо сценария и всё, происходящее на сцене становится часто неожиданностью. Содержание и направление шоу задаёт аудитория, так что в этот вечер им можно ставить самые сложные задачи.
Место: Дворец культуры имени Ленсовета (Каменноостровский просп., д. 42)
Цена: от 800 до 3500 рублей
Возрастное ограничение: 16+
Фото: ВК/ИМПРОВИЗАЦИЯ Шоу, у которого нет сценария
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