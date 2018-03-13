Алексей Ягудин о "Вместе и навсегда": это было самое трогательное шоу

7 марта в Петербурге прошло ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Режиссер постановки вместе с Алексеем Ягудиным рассказали, о чем будет новая программа, и почему это шоу особенное.

Тур с шоу "Вместе и навсегда" включает в себя более 30 городов России, по словам Ильи Авербуха, это самый масштабный тур его команды. Он стартовал в праздничный день, 23 февраля, и впереди у него еще такие города, как Владивосток, Сыктывкар, Ухта, Печора, Чехов, Пермь, Сочи, Обнинск, Ступино, Екатеринбург, Тюмень, Сургут и Таллин.

Мы очень рады, что в это очень сложное время нам удается сохранять за собой это право проведения ледовых шоу, и вообще, эту нишу. Мы гастролируем уже 14 лет. Лейтмотивом программы "Вместе и навсегда" являются встречи на вокзале. Встречи, расставания. Мы импровизируем на эту тему. О том, как важно встречаться и держаться друг друга. Илья Авербух

Поезд приходит и уходит. Там есть и бедные люди, есть и богатые. Люди встречают своих близких и, наоборот, уезжают со слезами на глазах. Вокзалы – это всегда жизнь. И мы хотели бы показать, что эта жизнь, как и жизнь артиста со зрителем – вечна. Когда мы начинали свой путь, мы много говорили о значимости зрителей, но мы до конца на все 100 процентов не понимали, насколько это было важно. Повзрослев, мы все обросли семьями и детьми, и осознали, что вот эти встречи все равно дают нам невероятный заряд. И мы не можем жить без сцены и таких встреч со зрителями! Алексей Ягудин

На новогоднем спектакле Татьяна Тотьмянина жена Алексея сломала ногу, и спустя три операции и два месяца артистка снова вышла на лед. Не многие верили, по словам Ягудина, что Татьяна так быстро вернется, но есть в ней что-то особенное. Именно поэтому, шоу в Петербурге фигурист называет самым трогательным для себя из всех прокатанных.

Илья Авербух рассказал, что, несмотря на то, что все именитые фигуристы имеют свои проекты и уже давно свою жизнь вне льда, они все равно соединяются воедино и делают отличное шоу. Илья поясняет, что все в их коллективе мирно и добродушно. Кроме того, ледовое шоу поддержало фигуристов, которых не пустили на олимпиаду, и они также выступают в новой программе.

Уже в мае эта команда снова вернется в Петербург, но уже с обновленным шоу Ромео и Джульетта.

Видео: Piter.TV

Надежда Никольская