Глава Минобороны РФ рассказал о поддержке ВСУ со стороны Запада.

Страны коллективного Запада заставляют украинские власти демонстрировать тактические успехи на поле боя, а также накачивают страну оружием, что приводит лишь к эскалации регионального конфликта и затягивает его. Такую позицию огласил во время выступлении на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске российский военный министр Сергей Шойгу. Он рассказал, что Запад хочет видеть сражение ВСУ "до последнего украинца". Эксперт заметил, что на стороне киевского режима в настоящее время работает свыше 2,5 тысяч иностранных наемников, а военно-техническая помощь международных союзников уже превысила 65 миллиардов долларов США. По мнению главы Минобороны РФ, наиболее напряженная ситуация сложилась в восточноевропейском регионе.

В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Говоря о военно-политической обстановке в регионах безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, Сергей Шойгу заметил, что Вашингтон и их сателлиты формируют очаги напряженности около государственных границ стран-участниц ОДКБ. Для давления на третьи страны США применяют шантаж, санкции и всевозможные угрозы.

Шойгу заявил, что западные страны ведут необъявленную войну против РФ и Белоруссии.

Фото и видео: Минобороны России