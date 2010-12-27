Шнуров жестко ответил всем борцам с пьянством в Instagram

Сергей Шнуров написал саркаситческий пост в честь Всероссийского дня трезвости.

Сергей Шнуров раскритиковал поборников трезвости и борцов с пьянством. По его мнению, такие люди погрязли в стереотипном мышлении, и аппелируют к образам, придуманным пропагандой еще в 20-м веке. Лидер группировки "Ленинград" разместил отповедь трезвенникам в личном Instagram. Судя по всему, пост посвящен Всероссийскому дню трезвости. Сегодня, 11 сентября, многие пользователи социальных сетей делятся историями своей борьбы с "зеленым змием". Но Сергей Шнуров выложил в Сеть пост совсем другого содержания.

"Некоторых раздражает, что кто-то бухает и в тоже время не ходит в обоссаных штанах, тем самым пропагандируя разгульный образ жизни. Если мол бухаешь, то и будь любезен выглядеть соотвественно придуманному юмористическими журналами образу. Зачем? Это, знаете ли, личные вкусовые предпочтения и возможности, которые никак не связанны с выбором обеденных напитков. Сколько трезвенников выглядят ужасно, да и живут не очень?Однако, никому в голову не приходит связывать их материальное неблагополучие с тем, что они не бухают", - написал музыкант.

Всего за два часа пост Сергея Шнурова получил более 60 000 отметок "Нравится". В комментариях многие поддержали музыканта. Люди пишут, что их раздражает обилие антиалкогольных постов в ленте в День трезвости.

Фото: Instagram, Сергей Шнуров