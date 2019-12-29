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Шнуров в новом стихе назвал "петухами" своих политических оппонентов

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В сети появилось новое произведение члена ''Партии Роста''

Лидер группировки "Ленинград"  и с недавних пор политик Сергей Шнуров опубликовал новый матерных стих в своём Instagram. Он посвящён новостям о том, что "Едина Россия" может сменить название и лидера.

"Их триумф, конечно, неминуем

С ними гордость, с ними власть и стать

Петухов орлами именуем

Чтоб немного начали летать"

20 февраля Шнуров в Санкт-Петербурге вступил в местное отделение "Партии роста". Музыкант заявил, что очень им пригодится. Политологи считают, что таким образом власти России пытаются привлечь интерес граждан к предстоящим выборам в Государственную Думу. Они пройдут в 2021 году

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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