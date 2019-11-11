Кроме того, артист рассказал о своем участии в шоу "Голос" в качестве наставника.

Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград". Об этом он рассказал в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе.

Артист отметил, что есть такая мысль поменять солиста группировки. Он заявил, что будет руководить этим человеком, так как по факту является режиссером. Шнуров также не исключил возможность объединения музыкантов в группу с условным названием "Ленинград-2". Он заявил, что будет счастлив, если этот проект окажется успешным.

Кроме того, музыкант рассказал Шеварднадзе о своем участии в шоу "Голос" в качестве наставника. Шнуров отметил, что ему интересно общаться с молодежью, отсматривать людей, "что кто поет, куда дышит". Однако пока он не знает, будет ли продюсировать кого-либо из своих подопечных.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Ее лидером и автором большинства песен является Сергей Шнуров. Отличительной чертой музыкантов стали композиции бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики. Весной 2019 года Шнуров объявил о прощальном турне "Ленинграда" по России.

Фото: Instagram/ shnurovs