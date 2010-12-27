Шнуров написал в Instagram стих про летний отдых за деньги

Сергей Шнуров выложил в Instagram новое восьмистишие. На этот раз про летний отдых. И без мата.

На официальной странице Сергея Шнурова в Instagram появилось новое сатирическое стихотворение музыканта и шоумэна. На этот раз лидер группировки "Ленинград" написал восьмистишие про платный летний отдых. В нем харизматичный скандалист выразил сожаление, что россияне редко видят теплое лето бесплатно. Запись сам Шнуров сопроводил экстравагантным фото с надувными крокодилом на пляжном лежаке.

Жить хорошо! Даже можно без мата, но Северный ветер дожди принесёт. Лето для нас исключительно платно Туроператор включает, как всё. Снова погоду дают по талонам нам и Визы, билеты, путевки туда, Где снег в горах иногда, но под склонами Тёплое море и вся ерунда, - написал артист.