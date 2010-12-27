Шнуров написал в Instagram стих про летний отдых за деньги

На официальной странице Сергея Шнурова в Instagram появилось новое сатирическое стихотворение музыканта и шоумэна. На этот раз лидер группировки "Ленинград" написал восьмистишие про платный летний отдых. В нем харизматичный скандалист выразил сожаление, что россияне редко видят теплое лето бесплатно. Запись сам Шнуров сопроводил экстравагантным фото с надувными крокодилом на пляжном лежаке.
Жить хорошо! Даже можно без мата, ноСеверный ветер дожди принесёт.Лето для нас исключительно платноТуроператор включает, как всё.Снова погоду дают по талонам нам иВизы, билеты, путевки туда,Где снег в горах иногда, но под склонамиТёплое море и вся ерунда, - написал артист.
В комментариях люди тут же предположили, что Сергей Шнуров отправился в отпуск. Однако сам музыкант не стал подтверждать эту информацию. Ранее мы писали, что "Ленинград" выпустил новый клип про водку и Питер.