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"Ленинград" выпустил новый клип про водку и Питер

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Группировка "Ленинград" выпустила новый клип. На этот раз песня посвящена алкогольным излияниям в петербургских барах.

Авторы хитов последних нескольких лет группировка "Ленинград" выпустила новый клип. На этот раз обошлось без длинных историй и захватывающих сюжетов. Команда Шнурова вернулась к камерной обстановке и летающей камере. В одном из петербургских баров собралась большая компания. Песня посвящена водке, которую гостье бара предлагают приобрести вместо шампанского.

Посреди клипа появляется рэпер ST, который зачитывает о посещении питейных заведений. После чего они со Шнуровым делают пародию на нашумевший баттл Оксимирона и Гнойного. При этом они шутят, что в Петербурге нельзя "зачитывать" без отсылок к акмеистам.

"Ленинград" выпустил новый клип про водку и Питер

В толпе зрителей мелькают бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков (который потсоянно промахивается), журналист Александр Невзоров, а также рэперы Pharaon и Негатив. 

"Ленинград" выпустил новый клип про водку и Питер

Не так давно Piter.tv передавал, что Сергей Шнуров прокомментировал выступление российских гимнасток под песню "Ленинграда".

Видео: Youtube / Ленинград

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Категории: Культура Картина дня

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