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Соцсети спорят из-за нового клипа "Ленинграда"

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Новый клип группировки "Ленинград" за сутки собрал более трех миллионов просмотров. Между тем пользователи активно спорят о том, можно ли назвать клип шедевром.

Новый клип группировки "Ленинград" в сети появился около суток назад. За это время он успел собрать немало просмотров (более 3,1 миллиона) и множество комментариев. Под роликом на Youtube разгорелся традиционный спор о творчестве Сергея Шнурова и его группы.

Комментаторы возмущаются обилием матов в песне. В ответ сторонники творчества Шнурова напоминают, что маты есть почти во всех его песнях.

Соцсети спорят из-за нового клипа "Ленинграда"

Под роликом поставили 33 тысячи дизлайков. При этом понравился ролик 105 тысячам. Так что любители "Ленинграда" уверенно выигрывают. Некоторые посчитали нужным в комментариях пояснить, почему им не понравился ролик. Немало комментаторов недовольны тем, что в своих песнях Шнур создает образ Петербурга, как города алкашей.

Соцсети спорят из-за нового клипа "Ленинграда"

Очень много пользователей оценили шутку с Кержаковым. Бывший футболист "Зенита" промахивается, когда пытается осушить рюмку. Это зрители оценили.

Соцсети спорят из-за нового клипа "Ленинграда"

Видео: Youtube / Ленинград | Leningrad

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Категории: Новости СПб

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