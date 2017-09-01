Соцсети спорят из-за нового клипа "Ленинграда"

Новый клип группировки "Ленинград" за сутки собрал более трех миллионов просмотров. Между тем пользователи активно спорят о том, можно ли назвать клип шедевром.

Новый клип группировки "Ленинград" в сети появился около суток назад. За это время он успел собрать немало просмотров (более 3,1 миллиона) и множество комментариев. Под роликом на Youtube разгорелся традиционный спор о творчестве Сергея Шнурова и его группы.

Комментаторы возмущаются обилием матов в песне. В ответ сторонники творчества Шнурова напоминают, что маты есть почти во всех его песнях.

Под роликом поставили 33 тысячи дизлайков. При этом понравился ролик 105 тысячам. Так что любители "Ленинграда" уверенно выигрывают. Некоторые посчитали нужным в комментариях пояснить, почему им не понравился ролик. Немало комментаторов недовольны тем, что в своих песнях Шнур создает образ Петербурга, как города алкашей.

Очень много пользователей оценили шутку с Кержаковым. Бывший футболист "Зенита" промахивается, когда пытается осушить рюмку. Это зрители оценили.

Видео: Youtube / Ленинград | Leningrad