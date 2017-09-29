Шнуров: Я не уверен, что Петербург может сделать из таджика ленинградца

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров выступил на форуме "Город живых". Он прокомментировал ситуацию в городе.

Сергей Шнуров считает, что Северная столица всегда будет новым городом. Долгое время Петербург абсорбировал и перерабатывал огромное количество приезжающих. Но, по мнению шоумена, это не страшно. Так как город на Неве всегда был городом приезжих, с самого начала. Поэтому пугаться новых жителей города совершенно не стоит.

"Другой вопрос, может ли Петербург из таджика сделать ленинградца. Не знаю уже. 20 лет назад мог бы. Сейчас Петербург становится мегаполисом. Пускай он им и будет", - замечает лидер группировки "Ленинград".

Шнуров уверен, что Петербург развивается несмотря на активную деятельность традиционалистов. Они просят оставить все как было, провести воображаемую линию, как линию наводнения 1824 года.

"Давайте все оставим как в 1824году! Но так не будет! Потому что жизнь гораздо умнее любых идей по поводу нее", - добавляет Шнуров.