В Кировском районе эвакуировали школу

Сигнализация сработала из-за короткого замыкания.

В пятницу, 24 мая, в Кировском районе Санкт-Петербурга эвакуировали школу №506. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в школе замкнуло проводку.

Сообщение об эвакуации учебного заведения появилось в социальных сетях днем. В записи к посту очевидцы рассказали, что в школе загорелся телевизор. Пожарные эту информацию опровергли, объяснив причину сигнализацию замыканием за подвесным потолком. Горения не было, добавили в МЧС.

Ранее подобное ЧП случилось в фитнес-центре на Софийской улице.

Фото: Piter.TV