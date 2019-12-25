Школьников в Петербурге на смешанном формате обучения оставят без продуктовых наборов

Вопрос о продуктах и компенсации задала мама школьника.

Родителей Петербурга предупредили, что переход на цикличный формат обучения не предусматривает продуктовых наборов для детей и/или денежных компенсаций за питание. Так ответил комитет по образованию на обращение петербурженки на странице губернатора Александра Беглова.

Женщина спросила, куда идут деньги, которые выделяются на организацию учебного процесса? И могут ли родители получить денежную компенсацию при переводе ребенка на домашнее обучение? Также петербурженку возмутил тот факт, что в школе ее не признали малообеспеченной и не предоставили ребенку льготное питание, хотя она единственный кормилец в семье.

Комитет по образованию ответил, что на данный момент предоставление продуктовых наборов и/или денежной компенсации при переходе на смешанный формат обучения не предусмотрено. Также отметили, что статус малообеспеченной семьи подтверждается справками о доходах.

Ранее Роспотребнадзор объяснил опасность дистанционного обучения.

Фото:Piter.TV