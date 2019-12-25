Школьникам из Выборга вручили благодарность от губернатора

Они вошли в тройку самых активных учеников, отмеченных правительством региона.

Ученики выборгской школы №14 получили награду от губернатора Ленинградской области. Благодарность от губернатора за за активную жизненную позицию и большую общественную работу вручили десятикласснице Веронике Бельской и ученику одиннадцатого класса Илье Ускорникову. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Вручение провела Уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова. Представительница ведомства подчеркнула, что награжденные школьники неоднократно становились участниками различных проектов и акций, областных и Всероссийский конкурсов. На некоторых мероприятиях они даже вошли в состав коллегии жюри.

Кроме того, отмечено, что комитеты Ленобласти по-прежнему заняты реализацией проекта школы №14 по сбору макулатуры для содействия детям с ограниченными возможностями здоровья.

В преддверии Дня защиты детей мне очень приятно поблагодарить ребят за их активную гражданскую позицию, патриотизм, интересные проекты, а также выразить слова благодарности и признательности учителям и родителям за воспитание и поддержку. резюмировала Тамара Литвинова



Отметим, что губернатор вручил благодарственное письмо трем школьника во всем регионе. Также их наградили копией часов "Победа" в честь прошедшего юбилейного праздника.

Ранее мы рассказали о том, что стал известен порядок проведения ЕГЭ в Выборге.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО