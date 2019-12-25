Школьникам из Выборга вручили благодарность от губернатора

Ученики выборгской школы №14 получили награду от губернатора Ленинградской области. Благодарность от губернатора за за активную жизненную позицию и большую общественную работу вручили десятикласснице Веронике Бельской и ученику одиннадцатого класса Илье Ускорникову. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Вручение провела Уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова. Представительница ведомства подчеркнула, что награжденные школьники неоднократно становились участниками различных проектов и акций, областных и Всероссийский конкурсов. На некоторых мероприятиях они даже вошли в состав коллегии жюри.
Кроме того, отмечено, что комитеты Ленобласти по-прежнему заняты реализацией проекта школы №14 по сбору макулатуры для содействия детям с ограниченными возможностями здоровья.
В преддверии Дня защиты детей мне очень приятно поблагодарить ребят за их активную гражданскую позицию, патриотизм, интересные проекты, а также выразить слова благодарности и признательности учителям и родителям за воспитание и поддержку.
резюмировала Тамара Литвинова
Отметим, что губернатор вручил благодарственное письмо трем школьника во всем регионе. Также их наградили копией часов "Победа" в честь прошедшего юбилейного праздника.
Ранее мы рассказали о том, что стал известен порядок проведения ЕГЭ в Выборге.
Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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