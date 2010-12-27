В ТРК на Приморском проспекте прокомментировали падение мальчика в батутном парке

Инцидент произошел днем 2 ноября.

Собственник ТРК "Питерленд", где 2 ноября в батутном парке пострадал школьник, прокомментировал инцидент. В пресс-службе ЗАО "Стремберг" заявили, что после получения травмы мальчику предложили госпитализацию, однако его законный представитель отказался от предложенной помощи.

На прошлых выходных 12-летний школьник выполнил опасный акробатический трюк, после чего неудачно приземлился и получил травмы. В пресс-службе ТРК обратили внимание на то, что и посетитель, и его представитель были ознакомлены с правилами посещения батутного парка. После инцидента пострадавшего осмотрел врач, но ребенок и его родственник покинули парк развлечений, отказавшись от медицинской помощи.

Сегодня стало известно, что школьник получил глубокие порезы и все же был госпиталищирован. Семья мальчика обратилась в Следственный комитет.

Фото: pixabay.com