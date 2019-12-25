Школьница из Болохово разрисовала офис "Смешариков" после скандала с чиновниками

Девочку, обвинённую в вандализме, пригласили в гости создатели мультфильма.

14-летняя Ксюша Щендрыгина из города Болохово Тульской области пережила настоящий переворот в жизни. Всё началось с того, что она нарисовала масляной пастелью на детской площадке персонажей мультфильма "Смешарики" — Кроша, Ёжика и Нюшу. Местные чиновники расценили это как порчу муниципального имущества и обратились в полицию, пригрозив школьнице уголовной статьёй, пишет КП-Петербург.

История быстро разлетелась по стране. За Ксюшу вступились жители разных городов и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. А затем девочку пригласили в Петербург — в гости к создателям "Смешариков" из ГК "Рики".

В офисе студии Ксюша, которая мечтает стать мультипликатором, с интересом осмотрела коллекцию из более чем 12 тысяч фигурок со всего мира. Затем её провели в студию звукозаписи, где она встретилась с Вадимом Бочановым — голосом Бараша. Ей предложили попробовать себя в озвучке и дали несколько фраз Нюши. Девочка призналась, что это было непросто, но очень интересно.

Следующим пунктом стала студия анимации. Ксюше показали, как оживают персонажи, и она записала названия программ, чтобы попробовать сделать мультфильм дома. По её словам, каждая деталь прорисовывается буквально поштучно, и это выглядит очень сложно.

Ксюша — самоучка, рисует с детства и не имеет любимого направления, просто изображает всё, что приходит в голову. Она пояснила, что пастель легко смывается мылом, и вандалкой её называть нельзя. По её словам, когда она рисовала Ёжика, малыши сели вокруг и смотрели, и это был её первый опыт рисунка на детской площадке.

После скандала у Ксюши появились поклонники, новые знакомства, она стала членом детского совета при Минстрое Тульской области. Девочка признаётся, что не держит обиды на чиновников и хочет оставить эту историю в покое, сосредоточившись на творчестве.

Фото: Администрация г. Болохово Киреевского района