Школа в Пикалево обзавелась новым оборудованием

Кроме того, предоставлены новые места для обучения по программе дополнительного образования.

В школе № 3 поселка Пикалево появилось новое оборудование и мебель для учеников, которые будут проходить программу дополнительного образования. ОБ этом сообщила пресс-служба администрации Бокситогорского района.

Также для учеников открыты 84 новых места в 6-ти новых объединениях по направлению "естествознание".

Отметим, что оборудование было приобретено на средства из федеральной, областной и муниципальной казны.

Для того, чтобы подать заявку на обучение ребенка по программе дополнительного образования в школе, достаточно подать заявку на навигаторе образования регииона.

Ранее мы рассказали о том, что стало известно, как пройдут школьные линейки в Сосновом Бору.

Фото: Пресс-служба администрации Бокситогорского района