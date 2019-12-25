Школа в Пикалево обзавелась новым оборудованием

В школе № 3 поселка Пикалево появилось новое оборудование и мебель для учеников, которые будут проходить программу дополнительного образования. ОБ этом сообщила пресс-служба администрации Бокситогорского района.
Также для учеников открыты 84 новых места в 6-ти новых объединениях по направлению "естествознание".
Отметим, что оборудование было приобретено на средства из федеральной, областной и муниципальной казны.
Для того, чтобы подать заявку на обучение ребенка по программе дополнительного образования в школе, достаточно подать заявку на навигаторе образования регииона.
Ранее мы рассказали о том, что стало известно, как пройдут школьные линейки в Сосновом Бору.
Фото: Пресс-служба администрации Бокситогорского района
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