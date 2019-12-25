В каюте затонувшего парохода на Ладоге нашли шкатулку с драгоценностями

Шкатулка с брошами и кольцами обнаружена на судне.

На дне Ладожского озера, неподалеку от Валаамского архипелага, участники клуба подводного плавания "Диво" обнаружили сокровища. Находка была сделана в ходе изучения судна Valamon Luostari, затонувшего в 1940 году. В каюте капитана дайверы нашли деревянную шкатулку с украшениями, пишет КП-Петербург.

Руководитель клуба Сергей Куликов описал увиденное. В стене каюты имелась выемка, выполнявшая роль шкафа. На нижней полке стояли сапоги и стеклянная баночка, на верхней лежал круглый деревянный предмет, похожий на шкатулку. Сапоги были аккуратно поставлены парой, носками к стене — так, как их снял хозяин 86 лет назад. По словам Куликова, этот факт впечатляет сильнее, чем само затонувшее судно, поскольку создается ощущение, будто человек только что вышел и скоро вернется.

В шкатулке, на донце которой значилось Valamo, находились брошь в виде венка из золоченой филиграни, золотая брошь с жемчужиной, четыре золотых кольца, запонка и другие предметы. Предположительно, эти драгоценности принадлежали капитану-монаху. Судно Valamon Luostari ("Валаамский монастырь") принадлежало Валаамскому монастырю. Пароход был построен в 1862 году в Стокгольме как гидрографическое судно и работал в Швеции. В 1931 году его приобрела обитель. Пароход обслуживал линию Валаам — Сортавала — Лахденпохья, перевозя паломников, грузы и почту. В тот период Валаам входил в состав Финляндии. С началом Зимней войны судно реквизировали и передали финскому флоту. 22 января 1940 года пароход был потоплен. Обломки обнаружили в августе 2017 года. О судьбе экипажа известно немного. Согласно свидетельству пассажира 1936 года, команда состояла исключительно из монахов. Имя капитана пока восстановить не удается.

Все поднятые предметы переданы на постоянное хранение в музей Валаамского монастыря во Владимирском скиту. Директор музея Татьяна Бердяева сообщила, что экспозиция вскоре будет дополнена новыми экспонатами, которые покажут паломникам и гостям острова.

Фото: клуб "Диво"