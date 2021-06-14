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Шевченко прокомментировал поражение Украины в матче с Нидерландами

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Сборная Украины смогла отыграться с 0:2, но в концовке игры пропустила решающий гол.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поблагодарил своих игроков за их реакцию на два пропущенных гола от Нидерландов в начале второго тайма. Напомним, что спустя 20 минут украинские футболисты сравняли счет. 

Хочу поблагодарить команду за то, как она отреагировала на ситуацию, когда счет был 0:2, в ситуации практически проигранного матча. Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в середину. Команда себя хорошо проявила и показала.
Андрей Шевченко

На 85-ой минуте матча Дензел Дюмфрис забил третий гол своей сборной и обеспечил Нидерландам победу. Комментируя пропущенный мяч, Шевченко сказал, что игра была интересной и этот гол его команда могла бы и не пропускать. 

Видео: YouTube / Telesport

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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