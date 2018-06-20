Шесть путепроводов появятся в Петербурге к 2024 году

Еще по одиннадцати объектам ведут переговоры.

В ходе переговоров петербургского правительства с генеральным директором — председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым было решено построить в Петербурге шесть путепроводов. Об этом сообщили в Смольном.

Путепроводы появятся к 2024 году, причём финансироваться будут совместно городом и РЖД. Город выделит на эти нужды 30 млрд рублей. Один из первых проектов появится в Новой Лахте, там, предположительно, появится станция и пешеходный переход.

В ближайшем будущем в Петербурге необходимо построить 17 путепроводов, еще по 11 ведутся переговоры.