Начальник петербургской полиции Константин Власов ушел в отставку

Его обязанности будет исполнять полковник Дмитрий Баранов.

Начальник главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, генерал-майор полиции Константин Власов написал рапорт об увольнении. Об этом сообщает 78.ru.

По имеющейся у издания информации, обязанности начальника петербургской полиции будет исполнять полковник Дмитрий Баранов.

Константин Власов работал в органах внутренних дел с 1991 года. В 2009 году он возглавил управление уголовного розыска ГУВД по городу и области. В 2012 году стал заместителем начальника регионального ГУ МВД РФ. В 2014 году по Указу президента Владимира Путина удостоен звания генерал-майора полиции.

Ранее мы писали, что экс-омбудсмен объявил об участии в выборах губернатора Петербурга.

Фото: 78.мвд.рф