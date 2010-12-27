Петербургская кофейня выпустила стаканчики с изображением шедевров российских художников

Коллекцию выпустили в преддверии юбилея Русского музея.

Сеть петербургских кофеен совместно с Русским музеем выпустили лимитированную коллекцию стаканчиков с изображениями шедевров отечественной живописи.

Стаканчики для кофе украсили репродукции картин Шишкина, Крылова, Кустодиева, Бенуа и Сурикова. Задумка была реализована впервые.

Идея проекта заключается в том, чтобы сделать искусство ближе к петербуржцам. Коллекцию выпустили в преддверии 125-летия со дня основания Русского музея, в котором собрано самое большое количество полотен отечественных художников.

Фото: my_coffeebar / Instagram