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Петербургская кофейня выпустила стаканчики с изображением шедевров российских художников
Сегодня, 18:20
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Петербургская кофейня выпустила стаканчики с изображением шедевров российских художников

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Коллекцию выпустили в преддверии юбилея Русского музея.

Сеть петербургских кофеен совместно с Русским музеем выпустили лимитированную коллекцию стаканчиков с изображениями шедевров отечественной живописи.

Стаканчики для кофе украсили репродукции картин Шишкина, Крылова, Кустодиева, Бенуа и Сурикова. Задумка была реализована впервые.

Идея проекта заключается в том, чтобы сделать искусство ближе к петербуржцам. Коллекцию выпустили в преддверии 125-летия со дня основания Русского музея, в котором собрано самое большое количество полотен отечественных художников. 

Фото: my_coffeebar / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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