Закари Ливай показал новый костюм Шазама

Во второй части главный герой будет облачен в более брутальный наряд.

Исполнитель роли супергероя Шазама во вселенной DC Закари Ливай опубликовал у себя в Instagram короткий ролик со своим героем. В промо-ролике зрителям отрывками показали костюм героя, в котором его можно будет увидеть в сиквеле.

Судя по кадрам, во второй части главный герой будет облачен в более брутальный костюм. Об этом свидетельствует обилие фактурных деталей, которых раньше не было на почти гладкой форме супергероя из первой части.

Напомним, что лента "Шазам" вышла на экраны в 2019 году и собрала в мировом прокате $365 млн. Сюжет комиксов и фильма рассказывает историю подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!".

Сиквел супергеройского блокбастера от DC появится в кинотетрах не раньше 2023 года.

Видео: @zacharylevi / Instagram