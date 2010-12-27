Болельщиков матча "Зенит" - "Рубин" довезут до стадиона на шаттлах и трамваях

В субботу, 22 июля, в Петербурге пройдет матч "Зенит" - "Рубин" на стадионе "Санкт-Петербург". Болельщиков будут доставлять на стадион несколькими путями. Будет организовано движение бесплатных шаттлов. Двухсекционные автобусы способны вместить много пассажиров. Всего на линии будут работать 105 машин.
Маршруты будут теми же, что и во время Кубка конфедераций. С половины четвертого до половины шестого будут курсировать три маршрута:
S3 – от станции метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров";
S4 – от станции метро "Выборгска я" до автостанции "Крестовский остров";
S6 – от станции метро "Чкаловская" до Спортивной улицы.
После окончания матча эти же автобусы отвезут болельщиков обратно к метро
Также для болельщиков усилят маршруты трамваев №19 – от метро "Старая Деревня" и №48 – от метро "Чёрная речка". Вагоны будут следовать по выделенным путям на улице Савушкина. От метро до Яхтенной улицы они доедут за 15-20 минут.