В Финляндии пропал петербуржец после турнира по шахматам

Мужчину разыскивает родной сын.

Накануне вечером в полицию обратился 35-летний житель Петербурга. Он рассказал, что в Финляндии пропал его отец. Мужчина поехал заграницу на турнир по шахматам. В последний раз он выходил на связь в среду, 18 июля. Об этом сообщает "Политэксперт".

Сын уточнил, что его 64-летний родственник любит выпить. Возможно, он мог уйти в запой или потеряться по дороге домой. В Хельсинки петербуржец поехал на своей машине марки Volvo. Однако у правоохранительных органов нет информации о том, выезжал ли он из страны или пропал в самой Финляндии.

По словам родственника, пропавший имеет средний рост и плотное телосложение. У него красное овальное лицо с европейскими чертами, короткая стрижка и звонкий голос.

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