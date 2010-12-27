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Новости Выборг
Шаровидная ива станет визитной карточкой Выборга
Сегодня, 20:05
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alexandra08
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Шаровидная ива станет визитной карточкой Выборга

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В Выборге также культивируют декоративную яблоню с красными листьями и шиповник.

Шаровидная ива прижилась на набережной Салакка-Лахти. Это дерево станет визитной карточкой Выборга. В городе планируют привести в порядок зеленую часть набережной и  высадить новые деревья.

В Выборге также культивируют декоративную яблоню с красными листьями и шиповник. Фонд парков и скверов обновляют саженцами спиреи, пирамидального тополя, шаровидной липы и другими видами деревьев. В парке Ленина появятся молодые яблони.

Чтобы сохранить красоту цветущего Выборга, отдел благоустройства планирует украсить его кустарниками с белыми, розовыми и красными цветами.

 Специалисты отдела благоустройства

Продление жизни одного дерева стоит около 60 000 рублей за каждое. Отдел благоустройства Выборга ведет постоянный мониторинг состояния зеленого фонда города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: благоустройство , выборг , новости выборга
Категории: Выборг

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