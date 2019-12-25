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Съезд с Благодатной улицы на ЗСД закроют из-за строительства Витебской развязки
Сегодня, 16:00
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Съезд с Благодатной улицы на ЗСД закроют из-за строительства Витебской развязки

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Ограничения будут действовать с 23:00 3 декабря до 06:00 4 декабря, а также с 23:00 4 декабря до 06:00 5 декабря.

В связи со строительством Витебской развязки движение по ЗСД в Петербурге будет ограничено. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале магистрали.

Из-за строительства Витебской развязки перекроется выезд с Благодатной улицы на ЗСД в северном направлении. Ограничения будут действовать с 23:00 3 декабря до 06:00 4 декабря, а также с 23:00 4 декабря до 06:00 5 декабря.

Эти ограничения позволят провести работы по разметке дорожного полотна.

Ранее мы сообщили о том, что график работы наружного освещения на 2025 год утвердили в Петербурге.

Фото: Яндекс.Карты

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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