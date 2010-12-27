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Северную столицу ожидает метель и гололед 
Сегодня, 22:50
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IRINA_CHALKINA

Северную столицу ожидает метель и гололед 

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Температура ночью опустится до минус 5 градусов.

В четверг, 14 марта, в Петербурге ожидается снег и гололед. Об этом сообщили в  ГУ МЧС Рф по городу.

Так, в течении дня в Северной столице будет преобладать облачная погода. Однако, утром возможен снег.  Стоит отметить, что порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до минус 5 градусов, а днём поднимется до плюс 3 градусов.

В ведомстве отметили, что на дорогах возможна гололедица. Автомобилистов просят быть аккуратными и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что произошло в Петербурге 13 марта

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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