Северную столицу ожидает метель и гололед 

Температура ночью опустится до минус 5 градусов.

В четверг, 14 марта, в Петербурге ожидается снег и гололед. Об этом сообщили в ГУ МЧС Рф по городу.

Так, в течении дня в Северной столице будет преобладать облачная погода. Однако, утром возможен снег. Стоит отметить, что порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до минус 5 градусов, а днём поднимется до плюс 3 градусов.

В ведомстве отметили, что на дорогах возможна гололедица. Автомобилистов просят быть аккуратными и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что произошло в Петербурге 13 марта

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