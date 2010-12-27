Северный магнитный полюс Земли смещается по направлению к России

Учёные обнаружили, что северный магнитный полюс Земли стремительно меняет своё направление в сторону границы с Россией. Существенных проблем это не нанесёт, но будут изменены правила международной авиации.

Исследователи обнаружили, что магнитный полюс северного полушария Земли смещается ежегодно на 55 километров. К такому выводу пришла группа американских учёных. Специалисты сообщают об изменениях магнитного полюса планеты с периодичностью раз в пять лет и следующие данные планировались к концу 2019 года, но информацию сообщили досрочно из-за изменения климата в Арктике.

Примерно 20 лет назад магнитный полюс Земли смещался ежегодно со скоростью 15 километров, сейчас этот показатель вырос почти втрое. Ежегодно скорость движения магнитного полюса увеличивается, так как климат нашей планеты постоянно меняется, а также происходят постоянные изменения во внешней оболочке планеты.



Южный магнитный полюс тоже находится в постоянном движении, но это происходит гораздо медленнее, чем в Северном полушарии.

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