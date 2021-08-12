Сеть студий маникюра и педикюра Kistochki объявила о дефолте в Петербурге

Сейчас у сети 22 студии в Петербурге, две в столице и одна в Ленобласти.

Петербургская сеть студий маникюра и педикюра Kistochki объявила о невозможности погашения 75% облигаций на 40 млн рублей. Компания намерена предложить инвесторам план реструктуризации.

В 2019 году компания привлекла средства: 15 млн рублей вложили в открытие двух салонов в Москве, еще 5 млн – на покрытие операционных убытков по ним, 10 млн – на рекламу, а 5 млн – на прочие операционные расходы.

Средства на эти цели были выделены в виде займов двум операционным компаниям – ООО "Коллекция" и ООО "Созвездие". В этом году 2 июня срок займа заканчивается, при этом "Кисточки финанс" (эмитент выпуска облигаций) и обе операционные компании объявили о возможности погасить облигации только на 10 млн рублей. В компании объяснили финансовые трудности пандемией ковида.

Добавим, что сейчас у сети 22 студии в Петербурге, две в столице и одна в Ленобласти.

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Фото: pixabay

