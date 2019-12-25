Сервисы-агрегаторы как поставщики информации об обменных курсах

Современный виртуальный мир сложно представить без электронных платежей. Шопинг, работа, переводы между пользователями – и это только вершина айсберга сферы платежей. С другой стороны – централизованной и единой системы для денежных операций у пользователей Сети нет. И нередко приходится менять деньги одной системы на деньги другой.

Если есть необходимость обменять электронную валюту, сделать это с выгодой и без рисков, следует организовать сделку через мониторинговый портал. На таком сайте обменные операции не проводятся, и все же, работая с ним, можно отметить немало важных преимуществ, в частности:

посетителям предлагают большой выбор обменников, среди предложений которых можно найти идеальный для конкретного случая вариант;

все обменные сервисы, собранные на хорошем агрегаторе, тщательно проверяются администраторами. Они неоднократно доказали свою надежность, безопасность сделок, что свидетельствует об отсутствии рисков при сотрудничестве;

если переходить на сайт любого обменника, есть возможность воспользоваться более выгодными предложениями по обмену валют;

на ресурсе представлена актуальная информация по курсам, которая обновляется каждые 5-8 секунд. Это позволяет менять денежные средства с особой выгодой, исключить вероятность использования устаревших сведений;

подбирать подходящие по требованиям сделки через сервис-агрегатор значительно проще и быстрее, чем делать это самостоятельно через поисковик.

Даже с учетом перечисленных моментов несложно понять, что рассматриваемый мониторинговый портал действительно помогает быстрее, выгоднее и удобнее проводить обменные операции, делать это с гарантией безопасности.

Как менять валюту через сервис-агрегатор

Рассмотрим краткое руководство по обмену валюты для тех, кто решил организовать эту процедуру через мониторинговый портал BestChange. Чтобы заключить сделку, необходимо:

открыть сайт, выбрать в таблице, расположенной с левой стороны, направление обмена;

просмотреть результаты поиска предложений для данного случая, сравнить их и выбрать лучшее;

кликнуть мышкой на строке с подходящими условиями, чтобы перейти на сайт обменника;

заполнить тут стандартную форму заявки, тщательно проверяя вносимые сведения на предмет отсутствия ошибок;

подтвердить заявку, провести обмен и проверить баланс.

Если будут возникать какие-то вопросы, лучше связаться с представителями обменного сервиса и уточнить интересующую информацию.

Меню мониторингового сайта

Чтобы получить полное представление о ресурсе, есть смысл кратко рассмотреть основные пункты его меню. На сайте есть такие разделы:

"Мониторинг". Здесь содержится описание мониторингового портала, обозначены особенности работы с проектом;

"Обменники". Тут представлен полный список обменных сервисов, предлагающих свои услуги на агрегаторе. Все они тщательно проверены на предмет честности работы;

"Партнерам". В данном разделе описана партнерская программа, позволяющая зарабатывать на привлечении новых клиентов;

"Приложения". Здесь представлены ссылки на расширения, которые используются в ситуации, если сайт упомянутого сервиса недоступен.

"Помощь". В этом разделе детально расписаны все тонкости и порядок обмена валют. Также тут рассказано, как воспользоваться опцией "Оповещение", чтобы получить на электронную почту уведомление о появлении подходящей по условиям сделки. Дополнительно в разделе есть ссылка на скачиваемое приложение. Оно позволяет пользоваться информацией по обмену валют, экономя трафик;

"FAQ". Здесь опубликованы ответы на все распространенные вопросы пользователей;

"Контакты". Тут представлены контактные данные для связи с сотрудниками мониторингового портала.

Внизу страницы есть ссылка на конвертер. Он поможет подсчитать, сколько валюты удастся получить в результате конвертации.

Что делать, если сайт агрегатора не открывается

Если случилось так, что https://www.bestchange.net/ не работает, воспользоваться информацией и функциями мониторингового портала можно, перейдя по ссылке. Здесь находится официальное зеркало сайта-агрегатора. Оно идентичен основному ресурсу. Поэтому проблем с использованием не возникнет. Информация обновляется каждые 5-8 секунд, что гарантирует актуальность данных.