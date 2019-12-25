Серия концертов для автомобилистов в Москве открылась выступлением The Hatters

Живые концерты в рамках проекта Live&Drive будут проходить каждую пятницу и субботу на парковке стадиона "Лужники"

4 июля здесь собралось около двух сотен автомобилей. В скором времени после начала концерта некоторые зрители покинули свои транспортные средства, представители организаторов следили за тем, чтобы они не выходили за парковочные места – для соблюдения социальной дистанции. При этом вместо аплодисментов аудитория благодарила артистов автомобильными сигналами.

Серия мероприятий была организована концертными агентствами T.C.I. и SAV Entertainment. Новый формат продиктован эпидемиологической ситуацией: массовые мероприятия до сих пор запрещены из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Концерты Live&Drive можно посетить только находясь в автомобиле, звук со сцены передается с помощью динамиков, а также FM-волны.

В рамках проекта запланированы выступления таких артистов, как Zivert, Леонид Агутин, "Сплин", Диана Арбенина, Баста и другие.

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