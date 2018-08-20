Серия концертов "Русские музыкальные сезоны"

Старинные залы наполнятся звуками произведений с вековой историей.

Полное погружение в атмосферу эпохи расцвета русской аристократии ожидает посетителей Дома учёных. Там состоится открытие серии концертов "Русские музыкальные сезоны". Cтаринные залы наполнятся звуками произведений с вековой историей. Программы вечеров включают сочинения Чайковского, Вивальди, Гайдна и Рахманинова. Перед началом каждого выступления гостям предложат приветственный напиток и небольшую экскурсию по дворцу.

Адрес: Дворцовая наб., д. 26

Возрастное ограничение: 0+

Цена билета: от 1600 до 5000 рублей.

Фото: ВК / Русские Музыкальные Сезоны.