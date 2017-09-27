Серийный педофил из Киришского района отправится в колонию на 18 лет

Накануне суд приговорил мужчину, обвиняемого в 11 эпизодах изнасилования несовершеннолетних девочек, к 18 годам колонии.

Как сообщает портал 47news, накануне судом был вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в 11 эпизодах изнасилования несовершеннолетних девочек, к 18 годам колонии.



По данным следствия, в период с июня по август 2014 года мужчина в одной из комнат дома, находящегося в Киришском районе Ленобласти ,совершал насильственные действия в отношении девочек младше 14 лет.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту б, части 4 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера" и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.