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Серийный педофил из Киришского района отправится в колонию на 18 лет

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Накануне суд приговорил мужчину, обвиняемого в 11 эпизодах изнасилования несовершеннолетних девочек, к 18 годам колонии.

Как сообщает портал 47news, накануне судом был вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в 11 эпизодах изнасилования несовершеннолетних девочек, к 18 годам колонии.

По данным следствия, в период с июня по август 2014 года мужчина в одной из комнат дома, находящегося в Киришском районе Ленобласти ,совершал насильственные действия в отношении девочек младше 14 лет. 

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту б, части 4 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера" и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Теги: новости петербурга , новости спб , педофил , происшествия
Категории: Новости СПб

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