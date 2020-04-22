Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на четвертый сезон

Над новыми эпизодами продолжат работать постоянные шоураннеры.

HBO официально продлил сериал "Мир Дикого Запада" на четвертый сезон. В данный момент на канале транслируются серии третьего сезона, последняя из которых выйдет на экраны 3 мая.

Сообщается, что над новыми эпизодами продолжат работать шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой. Количество серий и сюжет пока неизвестны.

Сериал "Мир Дикого Запада" вышел на экраны в 2016 году. Его сюжет рассказывает о футуристическом парке развлечений, где специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, даже самые кровожадные. В последствии становится ясно, что не все машины готовы мириться с таким положением вещей.

Видео: HBO