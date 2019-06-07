Netflix продлили сериал "Люцифер" на пятый сезон

По словам авторов, они завершат проект так, как оно того заслуживает.

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Люцифер" на пятый сезон, который станет заключительным. Об этом компания сообщила в социальных сетях.

Свое решение с Netflix объяснили большой фанатской любовью к сериалу. По словам авторов, они завершат проект так, как оно того заслуживает.

Сериал рассказывает историю о падшем ангеле Люцифере Морнингстаре, который от скуки сбежал на Землю и возглавляет ночной клуб в Лос-Анджелесе. В мае вышел четвертый сезон "Люцефера", в котором главный герой переживает последствия разрыва со своей подругой и сталкивается с Евой.

Напомним, что первые три сезона выходили под руководством компании Fox, которая закрыла сериал после трех сезонов, несмотря на высокие рейтинги. Netflix выкупил сериал и привлек к работе старых актеров. Премьера нового сезона запланирована на 8 мая этого года.

Видео: Netflix