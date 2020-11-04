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Сериал «Касл-Рок» по произведениям Стивена Кинга закрыли после второго сезона

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Писатель выступал в роли одного из продюсеров.

Стриминговый сервис Hulu не стал продлевать На третий сезон сериал по мотивам произведений Стивена Кинга "Касл-Рок". Об сообщил журнал Deadlin. Премьера сериала состоялась в 2018 году. 

Его сюжет разворачивался в городе Касл-рок, где происходит действия многих романов и рассказов короля ужасов. Кинг выступил в роли продюсера, а некоторых персонажей сыграли актеры, которые уже ранее появлялись в экранизациях кинга, например,  Билл Скарсгард, сыгравший главного злодея в новом "Оно". В октябре 2019 года вышел второй сезон, посвящённый одному из героев романа Кинга "Мизери". 

В Hulu пояснили что решение о закрытии сериала было принято некоторое время назад. Представители компании также добавили, что работа над третьим сезоном изначально не планировалась. 

Видео: YouTube / В Рейтинге

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