Сериал «Касл-Рок» по произведениям Стивена Кинга закрыли после второго сезона

Писатель выступал в роли одного из продюсеров.

Стриминговый сервис Hulu не стал продлевать На третий сезон сериал по мотивам произведений Стивена Кинга "Касл-Рок". Об сообщил журнал Deadlin. Премьера сериала состоялась в 2018 году.

Его сюжет разворачивался в городе Касл-рок, где происходит действия многих романов и рассказов короля ужасов. Кинг выступил в роли продюсера, а некоторых персонажей сыграли актеры, которые уже ранее появлялись в экранизациях кинга, например, Билл Скарсгард, сыгравший главного злодея в новом "Оно". В октябре 2019 года вышел второй сезон, посвящённый одному из героев романа Кинга "Мизери".

В Hulu пояснили что решение о закрытии сериала было принято некоторое время назад. Представители компании также добавили, что работа над третьим сезоном изначально не планировалась.

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