Сергей Скрипаль ушел из больницы в неизвестном направлении

Сергея Скрипаля выписали из больницы‍. Где находится сейчас экс сотрудник ГРУ неизвестно.

Осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, бывший сотрудник ГРУ, выписан из больницы. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Англии.



Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль покинул стены больницы в Солсбери. В сообщении о выписке сказано, что врачи не предоставят подробные отчёты о лечении Скрипаля и других, отправленных "Новичком", потому что информация защищена правом пациента на конфиденциальность.



Дочь Сергея Юлию выписали 10 апреля, ее местоположение неизвестно. В российском посольстве отметили, что власти Великобритании не прислали о выписке девушки никаких уведомлений. Отметим, что Юлия Скрипаль гражданка РФ, однако информацию о ее самочувствии российские дипломаты узнали из прессы.



Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии. Правительство Великобритании заявило, что Скрипали отправлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным еще во времена СССР. Позже организация по запрещению химического оружия подтвердила происхождение вещества. Отметим, что российские власти все обвинения Лондона считают ничем иным, как "попыткой дискредитировать Россию".

Ранее мы сообщали о том, что создатель "Новичка" рассказал, почему яд не убил Скрипалей.

Фото: Pixabay