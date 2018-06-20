Сергей Шнуров отмечает 46-летие

Шнурова поздравляли звезды российской эстрады.

В субботу, 13 апреля свое 46-летие отмечает Сергей Шнуров. Лидера группировки "Ленинград" поздравили коллеги по цеху.

Одной из первых в Instagram его поздравила певица Мария Ольхова из группы "Ленинград".

Сегодня День Рождения нашего Гуру!!! Серёжа, спасибо за счастье быть частью! Ты великий человек! Будь счастлив, твори великие дела и великую музыку! Мы с тобой, — написала она.

Певца поздравила и Глюкоза.

Серёга, ты очень крутой! Счастлива, что мы с тобой пережили такие незабываемые денёчки! "Жу-жу", конечно, мы тогда разогнали нехило. Здоровья тебе и вдохновения! Люблю. С днём Рождения, наш антидепрессант! — написала певица.

Помимо этого, к поздравлениям присоединился и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Хоть он и хулиган, но день рождения есть день рождения! — написал Разин.

Фото: ВКонтакте/Сергей Шнуров (группа Ленинград)