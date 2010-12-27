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Сергей Семак: травма Кристиана Нобоа может выбить игрока "Зенита" надолго
Сегодня, 8:05
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lesjasap
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Сергей Семак: травма Кристиана Нобоа может выбить игрока "Зенита" надолго

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Главный тренер петербургского футбольного клуба расстроен и-за неприятности, произошедшей во время игры с "Уралом".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, что полученная игроком Кристианом Нобоа травм может надолго лишить команду полузащитника. Напомним, что футболиста пришлось уносить с поля на носилках  на 56-ой минуте матча. После этого руководству пришлось экстренно менять игрока на поле.

Вероятность того, что Нобоа выбыл на длительный срок, очень высока. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо

рассказывает о ситуации Семак

Тренер отметил, что травмирование Нобоа стала для него плохой новостью и огромной потерей для футбольного клуба така как спортсмен является одним из ключевых игроков основного состава.

Напомним, что Нобоа вернулся в "Зенит" летом 2018 года. Ранее он был временно предоставлен в аренду другому клубу.

Фото: ФК "Зенит"

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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