Сергей Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Мольде"

Тренер гордится футболистами за умение собраться даже после отставания в счете.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак доволен, что футболисты смогли во втором тайме собраться и вырвать победу у норвежских соперников. "Зенит" ушел на перерыв с отставанием в один забитый гол.Об этом сообщает "Мойка78".

Спикер добавил, что сначала команда тяжело вступала в игру, но после могла собраться и показать собственную мощь. Сергей Семак напомним, что в матче с "Уралом" складывалась такая же ситуация.

Сложно возвращаться в игру эмоционально и физически, уступая в счете. Ребята молодцы - во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты и хорошо, что смогли забить заявил тренер

Представитель "Зенита" добавил, что впереди - самый важный матч, от которого зависит судьба команду в турнире Лиги Европы.

Фото: ФК "Зенит"