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Сергей Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Мольде"
Сегодня, 7:58
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lesjasap
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Сергей Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Мольде"

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Тренер гордится футболистами за умение собраться даже после отставания в счете.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак доволен, что футболисты смогли во втором тайме собраться и вырвать победу у норвежских соперников. "Зенит" ушел на перерыв с отставанием в один забитый гол.Об этом сообщает "Мойка78".

Спикер добавил, что сначала команда тяжело вступала в игру, но после могла собраться и показать собственную мощь. Сергей Семак напомним, что в матче с "Уралом" складывалась такая же ситуация.

Сложно возвращаться в игру эмоционально и физически, уступая в счете. Ребята молодцы - во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты и хорошо, что смогли забить

заявил тренер

Представитель "Зенита" добавил, что впереди - самый важный матч, от которого зависит судьба команду в турнире Лиги Европы.

Фото: ФК "Зенит"

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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