Сергей Семак опроверг слухи о проблемах с дисциплиной у Лунева

Голкипер "Зенита" поправляет здоровье.

Сергей Семак вновь рассказал о причине отсутствия вратаря Андрея Лунева. Тренер опроверг слухи о том, что футболиста отстранили от игр из-за проблем с дисциплиной, сообщила "Фонтанка.ру".

Наставник предположил, что СМИ вспомнили историю с Луневым в аэропорту, которая случилась в июне 2019 года. Тогда голкипера оштрафовали за нецензурную брань в общественном месте.

По словам Семака, игрок вынужден пропускать матчи и тренировки из-за травмы. Тренер надеется, что Андрей Лунев поправит свое здоровье к первому сбору, чтобы затем работать вместе с клубом.

Ранее вратарь рассказал о своем самочувствии.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"