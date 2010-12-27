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Сергей Семак опроверг слухи о проблемах с дисциплиной у Лунева
Сегодня, 21:05
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Сергей Семак опроверг слухи о проблемах с дисциплиной у Лунева

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Голкипер "Зенита" поправляет здоровье.

Сергей Семак вновь рассказал о причине отсутствия вратаря Андрея Лунева. Тренер опроверг слухи о том, что футболиста отстранили от игр из-за проблем с дисциплиной, сообщила "Фонтанка.ру". 

Наставник предположил, что СМИ вспомнили историю с Луневым в аэропорту, которая случилась в июне 2019 года. Тогда голкипера оштрафовали за нецензурную брань в общественном месте. 

По словам Семака, игрок вынужден пропускать матчи и тренировки из-за травмы. Тренер надеется, что Андрей Лунев поправит свое здоровье к первому сбору, чтобы затем работать вместе с клубом.

Ранее вратарь рассказал о своем самочувствии. 

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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